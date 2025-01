Il colosso dell’alluminio cresce ancora

Le eccellenze della Piccola Atene continuano a far parlare di sé e a tenere alto ovunque il nome della città. È il caso dell’azienda “High tech aluminium“ (Hta) di Pontedera, gestita dalla famiglia Vecoli di Pietrasanta, che ha da poco portato a termine l’acquisizione al 100% della “De.Mal“, azienda pure questa di Pontedera. Un’enorme soddisfazione per i Vecoli, la cui avventura nel mondo dell’alluminio risale ai primi anni ’60 per merito del compianto Luigi, scomparso nel dicembre 2022 all’età di 86 anni. La Hta, che ha oltre 50 anni di storia, vede infatti al timone la presidente Simonetta Vecoli (una delle tre figlie di Luigi) e l’amministratore delegato Gianmarco Guerrini, figlio di Simonetta.

"La scelta di acquisire la ’De.Mal’ – spiegano Vecoli e Guerrini (nella foto) – è stata fatta per completare la nostra filiera, nello specifico nel settore dei serramenti, ed essere ancora più vicini al cliente per portare il nostro nome nelle case di tutti. La ’De.Mal’ infatti da decenni sviluppa e commercializza profilati in lega di alluminio estrusi e accessori per serramenti. A sua volta ’Hta’ vanta un’esperienza importante dell’estrusione di alluminio: pertanto con questa acquisizione andremo a coprire un ulteriore segmento produttivo e commerciale".

L’operazione dei Vecoli avrà inoltre risvolti positivi anche a livello occupazionale in quanto tutti i 18 dipendenti di “De.Mal“ saranno confermati e andranno ad integrarsi con i 110 che attualmente operano nella sede di “Hta“. "Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, che con lavoro e dedizione condividono il raggiungimento di importanti traguardi – concludono – nonché Luciano Malacarne, fondatore di ’De.Mal’, per aver sviluppato la società".

d.m.