Il cibo veicola il turismo. Patti con Mougins e la Puglia

Il rinnovo del protocollo a tre con i Comuni di Mougins e Lerici, la cui firma avverrà nei prossimi mesi a Pietrasanta apre un nuovo fronte di dialogo, sulla tradizione enogastronomica, con la regione Puglia. Dalla trasferta in Costa Azzurra, dove si è svolta la prestigiosa rassegna dedicata all’alta cucina “Les Étoiles de Mougins”, la delegazione istituzionale guidata dal sindaco Alberto Giovannetti è tornata con nuove opportunità da coltivare: "Col sindaco di Mougins, Richard Galy e tutti i suoi collaboratori per l’invito e per l’accoglienza che ci hanno riservato – così Giovannetti, di ritorno dalla cittadina francese – abbiamo condiviso subito la volontà di proseguire nel patto di promozione e scambio culturale sottoscritto nell’aprile 2022, in scadenza a dicembre e che, in questi due anni, si è sviluppato su diversi fronti: il canto tradizionale, la danza, l’arte e, naturalmente, l’enogastronomia, con il nostro festival ‘Le stelle di Pietrasanta’ che, per il 2025, stiamo cercando di proporre in una veste nuova". Interessanti, sempre sul fronte dell’eccellenza culinaria, anche i contatti con la Puglia: “Una terra che ha fatto dei suoi prodotti e delle sue ricette tipiche una vera e propria cultura tanto da parlare di “ciboturismo”". E a proposito di mangiar bene, applauditissimo è stato lo show cooking dello chef Manuel Di Gregorio della trattoria Peposo, che ha preparato in diretta il suo sedano ripieno in salsa di pomodoro.