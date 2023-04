Il caso Daino si perde "Ripescato" al molo

La curiosità deve averlo spinto oltre i confini della Macchia Lucchese, giù attraverso la Pineta di Levante fino in Darsena. E proprio alle spalle del Ponte Girante, forse frastornato dal traffico che d’improvviso l’ha circondato, un giovane daino è caduto nel Canale Burlamacca. E da lì la corrente ha cominciato a spingerlo verso il mare, tra lo sbigottimento e la preoccupazione di chi, ieri pomeriggio, si trovava a passeggiare lungo il Molo. Tra le barche e i pontili. Il pronto intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, intervenuti insieme agli operatori di Vegasoccorso, è riuscito ad evitare che l’animale finisse a largo. Indirizzato dai militari e dai pompieri, il daino ed è riuscito infatti a a mettersi in salvo infilandosi dentro ad una canaletta dei cantieri Perini. E da lì – sollevando la grata – gli operatori di Vegasoccorso l’hanno issato mettendolo in salvo. Poi il giovane daino curioso è stato riportato nel suo Parco; dove, dopo la nuotata, è tornata a saltare. Fino a sparire nel verde fitto.