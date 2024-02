Il Carnevale fa centro. In tanti alla festa dei bimbi. La Pro Loco anima la città

Sono venute tante famiglie anche dai comuni limitrofi per non perdersi la festa e tornare a casa con la testa piena di musica e coriandoli. Un successo strepitoso quello registrato domenica dal “Carnevale dei piccoli“, promosso nel centro storico dalla Pro loco Seravezza. Il divertimento, assicurato da carri, mascherate e animazioni, tornerà con i prossimi due appuntamenti in calendario l’11 e 18 febbraio. Non solo: durante la settimana sarà possibile visitare le maschere realizzate dai bambini delle scuole ed esposte alla galleria “La Seravezziana“ in piazza Carducci (orario 8-20).

Un Carnevale sempre più contagioso che a partire da oggi sbarcherà anche a Forte dei Marmi. In questo caso divertimento e coriandoli saranno garantiti dal progetto “Forte in maschera 2024”, evento che torna anche quest’anno con un programma personalizzato secondo le varie fasce di età. "Anche in questa edizione – sottolinea infatti l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – abbiamo cercato di creare occasioni di divertimento e festa per tutte le età, con iniziative personalizzate, curate dall’associazione ’Il Mandala’, da portare sia all’interno che all’esterno delle scuole. Il clou del programma sarà rappresentato come sempre dalla festa in piazza Garibaldi di sabato pomeriggio dove invitiamo a partecipare tutti per trascorrere un momento di condivisione".

Da domani fino al 13 febbraio, infine, si svolgerà la manifestazione “Scuole in festa“. Nelle due scuole materne “Caranna“ e “Giorgini“ e negli asili nido “Madre Maria“ e “Moscardino“ gli animatori dell’associazione “Il Mandala“ in collaborazione con gli insegnanti dei vari plessi interessati dagli eventi carnevaleschi allestiranno spettacoli di bolle, baby dance, giochi di movimento e favole animate. Il 10 febbraio dalle 15 alle 18 appuntamento in piazza Garibaldi per il “Carneval Forte” per un pomeriggio di divertimento per tutti con giochi, gonfiabili, animazione e musica della banda cittadina “La Marinara“. Nello stesso giorno, dalle 21 alle 23.30, a Villa Bertelli ci sarà invece il “Veglione in maschera”, festa dedicata agli studenti della scuola medie “Ugo Guidi”. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni alle feste in calendario gli interessati possono contattare il 393-9447194.