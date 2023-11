Il caos appalto mense. Riammessa la Sodexo

Colpo di scena nell’iter di aggiudicazione delle mense: la Sodexo torna in pista. Non solo: è prima in graduatoria. L’azienda pietrasantina, che nelle scorse settimane aveva annunciato di aver vinto l’appalto solo per essere smentita nel giro di qualche ora dall’amministrazione, era finita addirittura esclusa dalla gara. E l’appalto sembrava indirizzato verso la Cir Food, prima in graduatoria. Il ribaltone è arrivato nella seduta del 26 ottobre, quando la commissione giudicatrice della Provincia – che funge da stazione appaltante – "a seguito di approfondimenti ha riesaminato le decisioni assunte, disponendo di escludere Cir Food dalla procedura di gara e riammettere Sodexo", rinnovando dunque la graduatoria che rivede in testa l’azienda pietrasantina. Che ora ha tempo fino al 6 novembre per mettersi in regola con gli adempimenti necessari.

Nel frattempo, l’amministrazione ha incontrato i due consigli d’istituto riuniti in municipio per fare il punto sulla questione mensa: un percorso che l’amministrazione ha sempre condiviso con le scuole e i vari rappresentanti, confrontandosi sulle opportunità così come sulle criticità. "La sintonia con le scuole è basata sul comune obiettivo di un servizio pubblico di qualità ed equo – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –: abbiamo raccolto impressioni e criticità per programmare il nuovo servizio al meglio". La sindaca Simona Barsotti pone l’accento sui numeri: "Siamo passati dai 200 iscritti di inizio anno scorso ai 600 in corso d’anno agli 800 di quest’anno – commenta – segno che la strada di un ritorno a una mensa pubblica, di qualità, equa e accessibile è condiviso con scuola e famiglie. Purtroppo i tempi si sono allungati per questioni tecniche".