Il Canniccia day sfilata di super car. Ci sarà anche Patrese

Si scaldano i motori in vista del “Canniccia day ‘24”. Un evento con protagoniste auto da sogno che si terrà domenica tra Pisa e Forte dei Marmi per concludersi nel locale versiliese recentemente riaperto. Partenza alle 9 da Santa Croce sull’Arno e arrivo intorno alle 12 alla Canniccia Motor Club dell’imprenditore Attilio Bindi. Il “Canniccia Day ’24” è nato da un’idea di Mauro Bertoli, Filippo Francioni, Vincenzo Iannelli e Stefano Lazzeri, grandi appassionati d’auto d’epoca, uniti nel sodalizio “Scuderia Belle Curve”. Tra gli ospiti grandi nomi dell’automobilismo: Riccardo Patrese, pilota di Formula 1 nonché vicecampione del mondo 1992; Brenda Vernor, per 35 anni segretaria del Drake Enzo Ferrari; Pietro de Franchi Direttore Sportivo di F1 nel 1973; Pietro Camardella designer per Pininfarina Ferrari F40/F50/456/Mythos; Mauro Prampolini, storico tecnico Ferrari; Claudio Gufoni, ex presidente del Ferrari Club Santa Croce ed ideatore nel 1990 del mitico raduno “Marina Day”, al quale il “Canniccia Day ‘24” si ispira. Una coppa speciale sarà dedicata alla memoria di Marco Masini, grande collezionista e appassionato di auto d’epoca. A riceverla sarà la figlia, la nota giornalista Ilaria Masini.