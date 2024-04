Il bonsai si mette in mostra nella piazza. Evento florovivaistico per il ponte festivo

Si terrà in piazza Garibaldi dal 25 aprile al 1 maggio una speciale esposizione di bonsai, organizzata dai Vivai Federigi in collaborazione con Franchi Bonsai, con il patrocinio del comune, in cui l’affascinante tecnica orientale incontrerà la creatività occidentale fondendosi in un legame suggestivo. Un percorso artistico con circa trenta tra bonsai e macro-bonsai, oltre a piante espositive, arredi per la casa o il giardino, ma anche l’oggettistica di settore. Il programma prevede tre eventi: sabato 27 dalle 17 alle 19 esecuzione live di opera su tela con l’artista Martin Lucchini, domenica 28 dalle 17 alle 19 appuntamento per i Bambini con la master class della creta e il Laboratorio sui Bonsai; martedì 30 dalle 17.30 alle 19, i maestri potatori eseguiranno potatura e filatura dei bonsai.