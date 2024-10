Il biliardino dei Mondiali 2006. Regalo di arte&design per Lippi

I big del calcio si sono confrontati in una simpatica sfida... a biliardino. Continuano i festeggiamenti per l’eccezionale reunion dei calciatori della Nazionale 2006 capitanata da Marcello Lippi che vinse la Coppa del mondo. Per l’occasione la Galleria d’arte Federico Contini ha donato al Marco Polo Sports Center un calcio balilla disegnato da Noah Cooper nel 2011: un oggetto di design che riproduce con la tecnica della fusione in bronzo proprio tutti i calciatori della squadra dell’epoca. E’ l’unico biliardino celebrativo dell’Italia campione del mondo (un secondo esemplare è di un collezionista dell’Arabia Saudita) con dimensioni originali del classico calcio balilla, ma reso assolutamente unico ed esclusivo dalle linee sinuose ed eleganti che sposano materiali come l’acciaio satinato della scocca, alleggerito dal sapiente utilizzo del cristallo balistico per idue lati ed il piano di gioco dicolor verde trasparente. Tutto reso veramente unico dai calciatori sulle stecche: vere e proprie piccole sculture, relizzate in bronzo dall’artista che riproducono i volti dei calcaitori italiani protagonisti diquell’impresa. E’ stato un vero show vedere Lippi e i suoi ex compagni di squadra sfidarsi per poi firmare quel pezzo di arte ’sportiva’.

Nell’occasione Noah Cooper, artista visionario e provocatorio che trova ispirazione nell’uso delle banconote americane come tele per le sue opere (il 7 dicembre esporrà proprio alla Galleria Federico Contini in Passeggiata) ha regalato a Lippi “My One Dream Dollar“, il maxi dollaro realizzato nel 2024 di 140x 65 centimetri, con l’effige dell’ex ct.

Francesca Navari