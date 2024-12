Idea per l’oasi Dune: "Tempio ambientale"

"Finalmente si interviene sull’area retrodunale delle Dune". Il consigliere Emanuele Tommasi a settembre aveva sollecitato un’opera di rimessa in sicurezza e rilancio dell’area. "Sono contento – premette – che l’amministrazione comunale abbia ascoltato il mio suggerimento: però è necessario intervenire al più presto non solo ripristinando la recinzione oramai a pezzi, ma arredare l’interno dell’area con tavoli e panche e anche con una casetta dove le scolaresche possono vedere attraverso pannelli didattici e uno schermo le risorse naturali presenti. Insomma non vorremmo esagerare se il bosco retrodunale diventasse una specie di santuario dell’educazione ambientale visto che l’area stessa è custode delle peculiarità di come era la nostra zona in tempi passati"