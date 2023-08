I top influencer cantano con Busà

Stefano Busà è riuscito a coinvolgere al pianobar della Capannina di Forte dei Marmi la coppia super social in una delle prime uscite pubbliche. A trascorrere la serata a cantare e divertirsi infatti sono arrivati Luca Vezil e Virginia Stablum, tra gli influencer più gettonati del momento. Lui, ex fidanzato di Valentina Ferragni, è un personaggio pubblico che ormai conta oltre un milione di follower, è conduttore di “Are you the one? Italia” il dating show prodotto da Paramount.

La top model 25enne Virginia Stablum,

Miss Universo Italia 2022 è anche lei influencer dai grandi numeri (conta più di 500mila follower).