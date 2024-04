I sogni nel cassetto di Lisa. Esibirsi sui palcoscenici. E fare il medico ospedaliero

Ha iniziato a cantare quando aveva sei anni. Oggi Lisa Interlicchia di anni ne ha poco più di 15, fa parte del Coro Voci Bianche del Teatro Puccini. Nome d’arte LisaB. E’ una studentessa del liceo linguistico Carducci di Viareggio e continua a coltivare il suo sogno: fare la cantante anzi la cantante lirica, calcare palchi importanti, ma farlo per passione, perché ha un altro sogno nel cassetto. Vuole fare il medico, il medico ospedaliero per “Aiutare gli altri“, racconta con semplicità e quel pizzico di emozione che la rende un’adolescente con tanti sogni e con tanti sentimenti, ma anche con le idee chiare. Lisa abita con mamma Katy a Piano del Quercione. Racconta alla Nazione il sogno e la passione per il canto.

"E’ iniziato tutto per caso quando avevo sei anni; ho trovato un biglietto dove si parlava di una scuola di canto. La prima canzone che ho cantato è stato il brano “La notte“ di Arisa. Ho iniziato il percorso con la mia prima insegnante Maria Vecoli. A 7 anni anni ho partecipato allo Zecchino d’Oro con il brano “Ho paura papà“".

Dalla partecipazione allo Zecchino d’Oro di anni ne sono trascorsi, ma la passione per la musica e il canto sono nel cuore di Lisa che oggi frequenta la “Scuola InMusica Viareggio“. La sua insegnante è Michela Giordani.

Dalla musica leggera alla musica lirica?

"A 10 anni ho cambiato il timbro di voce, sono contralto. Mi piace e apprezzo Andrea Bocelli e il Volo".

Cosa sono canto e musica?

"La musica è una cosa grande. Il canto è una passione".

Quali emozioni?

"Prima di esibirmi provo timore, ma quando canto passa tutto penso solo al brano che devo cantare".

Da grande?

"Spero di continuare a cantare, ma di non farlo per lavoro. Terminato il liceo vorrei iscrivermi a medicina. Mi piacerebbe diventare medico ospedaliero"

Perché quale motivo?

"Per aiutare i pazienti in ospedale".

Quale cantante lirica ti piace?

"Katia Ricciarelli".

Hai un nome d’arte?

"Il mio nome LisaB".

Nel tempo libero?

"Mi piace uscire con gli amici". E come tutte le adolescenti ha una amica del cuore, Lucia.

Se dovessi dedicare una esibizione?

"A nonno Oriano che è scomparso da poco".

Progetti per il futuro prossimo?

"Sto organizzando il talent che si chiama “Dai voce al tuo talento che si svolgerà il 25 e il 26 maggio al Parco Pitagora".

Decisa e determinata guarda al domani.

Maria Nudi