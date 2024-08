I sogni ancora in volo di Ranieri. Lo spettacolo torna in Versiliana

MARINA DI PIETRASANTA

Dopo il successo nella passata stagione, Massimo Ranieri sarà ancora una volta sul palco del Festival Versiliana per il cartellone di spettacoli della 45esima edizione promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini.

Per il cantante partenopeo, che alla Versiliana è "quasi di casa", come dice lui stesso viste le sue tante partecipazioni , sarà un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, raccolti nel suo concerto-spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” in scena stasera alle 21.30 nel grande teatro all’aperto incorniciato dalla pineta di Marina di Pietrasanta. "Massimo Ranieri - commenta Massimo Martini, consulente artistico del Festival - è una pietra miliare dello spettacolo e della canzone italiana, un artista capace di cantare, ballare, recitare creando sempre degli show nuovi e indimenticabili. Sono particolarmente orgoglioso che anche quest’anno abbia voluto accogliere il nostro invito ad esibirsi alla Versiliana".

Sarà, quella di stasera, una splendida occasione per sentire live gli intramontabili successi che lo hanno reso famoso - da “Rose Rosse“ a “Perdere l’ amore“ - oltre al brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022, “Lettera dal mare” e ai bellissimi inediti del suo nuovo album scritti da grandi cantautori italiani, tra cui Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. L’album porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli e ha lo stesso titolo dello spettacolo, che presenterà, anche questa volta, un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, con l’organizzazione generale del noto producer Marco De Antoniis, con una big band di musicisti inedita dove possiamo trovare al pianoforte Stefano Proietti, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Emanuele Ciampichetti, alla batteria Luca Trolli, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto e una nuova sessione di fiati con al sax Max Filosi, la voce e il sax di Cristiana Polegri.

I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.00.