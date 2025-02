I soci Conad della Versilia al fianco del Carnevale di Viareggio

Da oltre 150 anni, il Carnevale di Viareggio rappresenta un simbolo di creatività, tradizione e comunità. Quest’anno, Conad Nord Ovest ed i soci imprenditori della Versilia, in qualità di partner ufficiale del Carnevale, si uniscono per la prima volta alla Fondazione Carnevale di Viareggio per sostenere e valorizzare una delle manifestazioni più iconiche del patrimonio culturale italiano, rendendola ancora più accessibile e coinvolgente per le famiglie e le comunità.

"Siamo orgogliosi di essere al fianco della Fondazione Carnevale di Viareggio per sostenere una manifestazione che rappresenta un patrimonio unico del nostro territorio e una straordinaria espressione di creatività e tradizione. – hanno dichiarato i soci della Versilia coinvolti, Alessia e Giancarlo Bevilacqua, Roberto Nocchi e Luca Rontani, Rosa dello Sbarba, Daniela Ritaggio e Valerio Giuntoli, Stavio Antonelli, Piero Iacopinelli e Franco Casali, Pierluigi Tocchini, Sergio e Sasha Andreoni, Riccardo Parma e Stefano Spadoni –. Per noi soci, presidiare il territorio ed investire nella sua valorizzazione e crescita significa rafforzare i legami con le comunità che ci accolgono e restituire loro la fiducia che ci riconoscono ogni giorno.

Per rafforzare questo impegno, Conad ha introdotto iniziative concrete. A fronte dell’acquisto, nei 17 punti vendita Conad aderenti all’iniziativa, dei biglietti cumulativi per i sei Corsi Mascherati – previsti il 16, 22, 27 febbraio e il 2 e 4 marzo - i clienti ricevono 25 euro in buoni sconto (divisi in 5 buoni da 5 euro ciascuno). Ogni buono sarà spendibile, su una spesa minima di 30 euro, uno per ogni settimana dal 9 febbraio al 16 marzo 2025.

La vendita dei biglietti cumulativi ha riscosso un enorme successo, superando ogni aspettativa, con oltre 16.000 biglietti venduti. Con HeyConad Viaggi inoltre è possibile scegliere e vivere un’esperienza esclusiva. Sul sito viaggi.conad.it sono presenti due esperienze dedicate al magico mondo del Carnevale di Viareggio: dalla visita al Museo del Carnevale all’accesso agli hangar per scoprire i segreti della lavorazione della cartapesta, fino alla spettacolare sfilata sui Viali a Mare".