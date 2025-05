Il grande cuore giallorosso. Roma club dona al Versilia due divani per la pediatria

In occasione del suo secondo anniversario, il Roma Club Versilia ha donato due divani ignifughi all’Associazione per il Bambino in Ospedale destinati al reparto di Pediatria del “Versilia“. La donazione è frutto della raccolta fondi organizzata dai soci del club in occasione dello scorso Natale, dimostrando come la passione sportiva possa trasformarsi in impegno sociale concreto.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la struttura ospedaliera di Lido di Camaiore alla presenza dei rappresentanti del club giallorosso e del personale sanitario. "Abbiamo voluto celebrare il nostro secondo compleanno con un gesto che potesse fare la differenza per i piccoli pazienti e le loro famiglie" ha dichiarato Alessandro Battaglia, presidente del Roma Club Versilia. "I divani – ha aggiunto – renderanno più confortevole la permanenza dei bambini durante la degenza e dei loro familiari durante le visite. Ci piace mostrare come dal calcio e dal tifo appassionato possano nascere gesti concreti per chi è meno fortunato. Lo scorso anno effettuammo una donazione all’ospedale Meyer di Firenze, questa volta abbiamo pensato di dare un contributo ad una struttura della Versilia".

Il Roma Club Versilia, fondato il 5 maggio 2023, ha raggiunto in soli due anni l’importante traguardo di oltre 220 soci iscritti e attivi. Un risultato che testimonia la forte presenza della fede giallorossa anche in Toscana e l’entusiasmo che caratterizza le iniziative del club, tanto sportive quanto sociali. Centinaia i biglietti staccati per lo stadio Olimpico per conto dei soci, decine e decine i viaggi con auto e minivan per organizzare le trasferte romane. E quello striscione, posizionato sempre in Tribuna Tevere, che mostra e mette in luce il nome della Versilia a tutti gli amanti del calcio.

I rappresentanti di Abio e il personale del reparto di Pediatria hanno espresso profonda gratitudine per la donazione, sottolineando come questi arredi contribuiranno a rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e confortevoli. I divani ignifughi, rispondenti alle rigorose normative di sicurezza ospedaliera, saranno collocati nelle aree comuni del reparto dove i bambini ricoverati possono trascorrere del tempo con i familiari e dove i volontari Abio organizzano le attività ricreative. Dal 1978 l’associazione si dedica infatti a umanizzare l’ospedalizzazione dei bambini, rendendo meno traumatico il ricovero e offrendo sostegno alle famiglie. I volontari Abio sono presenti nei reparti pediatrici per accogliere, intrattenere i piccoli pazienti con attività ludiche e creative, e fornire supporto ai genitori durante la degenza.

