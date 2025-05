Navigo, approvato il bilancio 2024. Fatturato di oltre 2,7 milioni di euro per il centro servizi della nautica

Importante risultato ottenuto da Navigo, la più estesa rete di aziende di nautica da diporto della Toscana e una delle principali d’Europa, che ha chiuso il 2024 con fatturato consolidato superiore ai 2,7 milioni di euro e utile in costante crescita, confermandosi punto di riferimento nella promozione, dell’innovazione, della formazione e dell’internazionalizzazione del settore. Il tutto rafforzando anche il valore delle società partecipate e gestite tra cui Navigo International e Tyt (True yachting training), progetto integrato per la formazione nautica globale che abbraccia l’intera gamma della formazione, e Isyl Italian Superyacht Life, che introduce la formazione Its (Istruzione tecnica superiore), offrendo un approfondimento specialistico nelle diverse discipline nautiche per diplomati nella fascia dai 18 ai 35 anni. Queste attività coinvolgono oltre 300 studenti. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio e la strategia per il futuro del Distretto Nautico toscano. Nel 2024 il valore dei servizi alle imprese è aumentato del 13,4% , gli eventi contribuiscono per il 28% al previsionale 2025 e si confermano leva strategica per la crescita delle imprese nautiche. Di particolare importanza è stato l’esame del piano strategico 2025-2030, per il potenziamento della rete con nuove sedi e competenze digitali, consolidamento dell’attività di internazionalizzazione verso mercati chiave come Miami, Singapore, Port Said e Dubai. Inoltre, la prosecuzione di progetti sostenibili come il Progetto Cielo, che offre alle imprese del porto di Viareggio una via chiara per adottare i principi Esg (Environmental, Social e Governance), migliorando il loro impatto sul territorio. Progetto premiato con il Blue Ambassador Award 2024. Ci sarà inoltre un rafforzamento dell’offerta formativa con nuovi corsi e strutture dedicate ai mestieri della nautica. Quindi è stata ribadita l’importanza di accelerare sulla ‘Via del Mare’, come strumento necessario e strategico per il rafforzamento del comparto nautico e lo sviluppo di una logistica integrata, in grado di accompagnare le prospettive di crescita del distretto. È questa una fase cruciale per il numero di produzioni, e quindi non è più possibile attendere ulteriormente. "La forza di Navigo – ha detto la presidente Katia Balducci – sta nella capacità di fare sistema creando valore non solo per i propri soci, ma per l’intero distretto nautico toscano, con una visione strategica sempre più internazionale e sostenibile". Per conto della Regione, Navigo coordina la rete dei centri di competenza nautici ed organizza ‘Yare’, uno più importanti eventi dedicati al settore superyacht. Quasi 200 imprese sono associate, fra cui i principali cantieri produttori dell’area, importanti fornitori, yacht manager, imprese di servizio a terra e in banchina, porti e le principali associazioni di categoria.