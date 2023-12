I proventi della rassegna devoluti in beneficenza

Come ogni anno, l’associazione Per un futuro possibile ha devoluto per Natale, i proventi della decima rassegna ‘Teatro estate’ svoltasi in pineta di Ponente. Grazie all’opera dei volontari dell’associazione e al successo della manifestazione, tornata nella sua sede naturale, è stato possibile aiutare concretamente varie entità impegnate nel sociale e, precisamente: fondazione casa famiglia Papa Giovanni Paolo II, Comunità educativa Elisabetta De Sortis, la Crea e associazione Tiamo, Tutti insieme associazioni malattie orfane, di Viareggio e Aisla, Associasione italiana sclerosi laterale amniotrofica di Firenze. Gli organizzatori sono già al lavoro per allestire il cartellone della 11ma edizione che si svolgerà da giugno ad agosto e, come è sempre stato, coniugherà teatro, musica e intrattenimento con una nobile causa.