I progetti di mobilità dolce. Nuova ciclabile in via Fratti

L’obiettivo di incentivare la mobilità dolce passa (anche) dalla realizzazione di infrastrutture adeguate. Lo sa bene l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci, che ha in mente una ‘mappa’ di piste ciclabili che, in un futuro non troppo lontano, collegheranno i quattro angoli della città garantendo ai fruitori delle due ruote percorsi sicuri e agevoli. Al momento, c’è una sola ciclopista che lambisce la città per tutta la sua lunghezza: quella sul lungomare, con la relativa appendice che arriva al Viale Europa. Ma già nei prossimi mesi si conta di raddoppiare. "Tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2024 contiamo di realizzare il prolungamento della ciclabile di via Fratti, da Villa Argentina a via Marco Polo – spiega Pierucci –; dobbiamo soltanto limare gli ultimi dettagli per definire gli affidamenti dei lavori". A breve si partirà col primo segmento, da Villa Argentina al Tabarracci: le operazioni sono già state finanziate con 280mila euro. E il tratto restante, dall’ex ospedale a via Marco Polo, dovrebbe costare altrettanto, portando il totale delle risorse investite a più di mezzo milione.

A quel punto, via Fratti sarebbe percorribile in bici, in sicurezza, da via Zara a via Garibaldi. "Raddoppiamo la dorsale ciclabile nord-sud che, sul suo percorso, incontrerà la nuova pista di via Mazzini, garantendo il collegamento con la stazione e le ciclovie dei quartieri che si estendono al di là della ferrovia", spiega ancora Pierucci. E una volta completato il sottopasso ciclopedonale di via San Francesco, il sistema delle ciclovie sarà integrato in modo ancora più stretto. Anche a est della ferrovia, infatti, il programma prevede una dorsale principale a cui accedere da collegamenti ciclabili ‘secondari’, in direzione mare-monti.