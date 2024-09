I posti sono per i residenti: "Ma li usano i forestieri"

Il residente torna a casa la sera ma i posti gialli riservati a chi vive in centro sono tutti occupati. In particolare dai forestieri che frequentano i ristoranti. E che davanti alle rimostranze degli autoctoni alzano le braccia: "Ci spiace, vorrà dire che oltre alla cena divideremo anche le spese della multa". Ma le inevitabili sanzioni ai trasgressori non consolano i residenti, arrabbiati per quanto avvenuto sia venerdì che sabato. "Ci vogliono più controlli e soprattutto più stalli per noi, che in questi casi siamo costretti a parcheggiare lontano". Ma ad oggi, come replica l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, va bene così: "Abbiamo di recente acquisito l’area Botti per aumentare i posti gratis per tutti e la città al momento è ben servita: non c’è motivo per modificare gli spazi per la sosta. Pietrasanta deve diventare un modello di città sostenibile e questo significa anche abbandonare l’idea dell’auto come protagonista di ogni spostamento".

d.m.