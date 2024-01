I politici sono scesi dai carri. Ma resistono nelle mascherate

Meno di un mese all’inizio del Carnevale (Sabato 3 febbraio inaugurazione e primo corso mascherato) e in Cittadella fervono lavori e preparativi. I maghi stanno completando le caricature dei personaggi che daranno vita alle opere con l’aiuto dei loro collaboratori che modellano, impastano, colorano le maschere. Ieri nel giorno dell’Epifania, nonostante il tempo brutto, tante persone – viareggini e turisti – sono andati alla Cittadella per sbirciare e dare un’occhiata. E anche per acquistare un cumulativo, visto che proprio ieri era l’ultimo giorno per comprare l’abbonamento a prezzo scontato: 40 euro, 30 ridotto. Da oggi scatta l’aumento voluto dalla Fondazione della presidente Marcucci: 50 euro, 40 ridotto.

Occasione buona per visitare il tendone del circo allestito proprio nel centro della piazza della Cittadella, ma anche per vedere a che punto sono le costruzioni di Prima e Seconda categoria. Tanta curiosità nell’hangar che ospita i mascheratisti, rimasti praticamente gli unici a realizzare le caricature dei politici nazionali e internazionali. E così abbiamo Putin e Zelensky nello ‘Schiaccianoci’ di Giacomo Marsili; ma anche una carrellata di volti di politici italiani nella P.A.C.E (acronimo di popolo armato con entusiasmo firmato da Stefano Di Giusto, dove Mattarella porta la bandiera, mentre si muovono su piccolo carri armati Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Elly Schlein. Gli statisti che governano il mondo compaiono invece nei "Camaleontici" di Marzia Etna e Matteo Lamannuzzi che mostrano l’abilità nel mutare dei vari leader come – oltre a Putin e Zelensky – anche Biden, Xi Jinping, Macron ed Erdogan.

La politica, insomma, scesa dai carri di Prima e Seconda categoria in maniera quasi totale, ricompare nelle maschere a piedi, perché la satira politica, in fondo, è il sale del Carnevale.