I "nostri" compagni di strada

VIAREGGIO

Immagini fuori dagli schemi. Quegli scontati almeno. Immagini di gente reale ’sorpresa’ in un attimo. è questo lo spirito che racchiude il libro fotografico "Centocinquantuno" stampato per conto di QN La Nazione ed è stato curato da Tommaso Strambi, Beppe Nelli e Paolo di Grazia. Questo dono speciale per i nostri lettori è stato realizzato grazie agli sponsor Coop Unicoop Tirreno, Headline Giornalisti, Hotel Residence Esplanade, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Superyacht Chandlers e Oro Più.

L’iniziativa ha ricevuto l’importante patrocinio del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale di Viareggio. Grazie alle foto di Salvatore Matarazzo, la pubblicazione racconta l’altra faccia del Carnevale dei carri più grandi e più famosi della Penisola. Alzi, le mille facce del Carnevale più cliccato d’Italia in cui le maschere sono sempre vive, attuali, umane. E racconta la voglia di vivere e di ridere anche nei momenti più bui, insieme alla vera essenza del Carnevale nella sua forma più popolare. Grazie al cotributo degli sponsor questa iniziativa potrà rimanere nelle case dei viareggini e dei versiliesi come la testimonianza del primo di altri 150 anni del Carnevale di Viareggio.