I grandi temi politici. Il presidente La Russa al Caffè della Versiliana

Agli Incontri al Caffè de La Versiliana sarà ospite questo pomeriggio il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il talk show promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta avrà protagonista il già Ministro della Difesa e fondatore, insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto, di Fratelli d’Italia, che ai microfoni del direttore de “Il Giornale“ Alessandro Sallusti porterà il suo punto di vista sui grandi temi dell’attualità politica del nostro Paese. L’incontro, che inizierà in via eccezionale alle ore 18 e durerà un’ora circa, sarà anche trasmesso in streaming sulle pagine ufficiali Facebook “La Versiliana” e Comune di Pietrasanta e sul canale Youtube “Fondazione Versiliana“.