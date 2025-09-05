I giovani e lo sport, tornano i voucher

Sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico per consentire la prosecuzione dell’attività motoria e sportiva da parte dei loro figli, in particolare favorire l’iscrizione a corsi o attività sportive a pagamento. È con questo spirito che il Comune anche quest’anno ha emanato un bando per assegnare i "voucher sport" rivolto ai giovani under 18 desiderosi di frequentare in modo continuativao attività promosse da associazioni o società sportive dilettantistiche, federazioni, enti di promozione sportiva o associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip. Il sostegno è una boccata d’ossigeno anche per le stesse associazioni sportive, specie quelle a causa della difficile situazione economica rischiano di cessare la propria attività.

Gli interessati possono presentare domanda purché siano genitori o tutori di minorenni residenti nel Comune e appartenenti a nuclei con Isee non superiore a 20mila euro, nonché genitori o tutori di minori di nazionalità ucraina in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea, domiciliati nel Comune e appartenenti a nuclei con Isee non superiore a 20mila euro. Il contributo sarà pari a 200 euro per ogni minore iscritto, con il voucher che verrà versato direttamente alle associazioni o società sportive. La domanda, infine, dovrà essere presentata entro il 3 ottobre all’ufficio protocollo del Comune (aperto dal lunedì al sabato ore 9-12,30) o alla pec [email protected]: info www.comune.fortedeimarmi.lu.it oppure allo 0584-280264-244-298.