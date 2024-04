I genitori raccolgono 3mila euro con la lotteria. Acquistati oltre 100 arredi per le materne Rodari

La favola scritta a Natale alla Quadrellara è di quelle concluse a lieto fine. Grazie ai 3mila euro incassati attraverso la lotteria e ai premi messi in palio con le donazioni di decine di attività commerciali della Marina, i rappresentanti dei genitori dei bimbi delle materne “Rodari“ sono riusciti ad acquistare oltre 100 arredi, collocati proprio in questi giorni (nella foto) in quattro classi. Si tratta, complessivamente, di 90 sedie, 10 tavolini e 15 panchine, tutte ordinate da aziende con certificazioni specifiche per le scuole, e poi donate alla scuola. Con l’avanzo, di circa 120 euro, saranno invece finanziati altri progetti, ad esempio l’orto didattico. "Anche se quest’anno sono state attivate soltanto tre sezioni – spiegano i genitori – abbiamo arredato tutte le quattro classi della scuola in quanto confidiamo di recuperare al più presto anche la quarta. Abbiamo ricevuto il plauso anche del dirigente dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2 Luca Di Martino. Da parte nostra un sentito ringraziamento alle tante aziende che con le loro donazioni hanno reso possibile la lotteria".

d.m.