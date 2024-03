I gatti più rari e belli. Mostra-concorso

Sabato e domenica al Gran Teatro Puccini si tiene l’Expo internazionale felina apre le porte del Gran Teatro Puccini con il Concorso Internazionale, i laboratori e l’intrattenimento per gli amanti dei gatti.

La mostra “Un gatto per amico” è organizzata organizzato dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l’egida di Enfi ospiterà centinaia di gatti delle razze più ricercate e rare tra cui pixie bobtail, toyger, likoi, transylvanian cat. Ci sarà la mostra fotografica “Gatti di casa”. Fino fino alle ore 12 della domenica, bambini e bambine dai 3 agli 11 anni potranno portare il disegno del proprio gatto. I disegni saranno valutati da una commissione dedicata e nel pomeriggio della domenica saranno premiati i vincitori per ciascuna fascia d’età.

Il regolamento del concorso è online. Per chi visiterà l’esposizione il 17 marzo, in occasione della festa patronale di San Giuseppe, gli organizzatori raccomandano di raggiungere la sede espositiva seguendo la viabilità alternativa segnalata dalla polizia municipale.

I biglietti per visitare la mostra sono acquistabili direttamente all’ingresso della Fiera oppure online. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, e 6 per bambini tra 6 e 12 anni e a adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti. L’ingresso è omaggio per i bambini fino a 5 anni e per le persone diversamente abili non autosufficienti. Non è consentito l’accesso agli animali.