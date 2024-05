I fiori dipinti diventano emozioni per la pace

I fiori che non sono più fiori. Calle, rose (foto) glicini e peonie rosa diventano uno studio della forma e del colore, un processo di apprendimento e meditazione su quello che la natura ha concepito come strumento di procreazione. Un’arte che potrebbe essere un luogo di serenità per guardare dentro la propria anima, ma che non lo è più a causa della guerra e del dolore che genera. Sono i temi della mostra “I Won’t Learn To Cry” di Alexandra Vertinskaya moscovita vive e lavora nella Piccola Atene. La mostra si inagura domani – opening alle 19 – nella galleria The Project Space. La mostra termina il 20 luglio: 15 dipinti, alcuni di grandi dimensioni, e 4 sculture in bronzo, opere che rappresentano fiori come pittura scultura, scultura, architettura.