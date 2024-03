I defibrillatori nelle frazioni. Si inaugurano tre dispositivi

Più protezione e sicurezza anche nelle frazioni grazie ai tre defibrillatori che saranno inaugurati stamani sul territorio. Con il “Dae day“, com’è stato ribattezzato dall’amministrazione comunale, verrà infatti completata la prima fase del piano di copertura previsto dal progetto “Battiti di cuore. Seravezza Comune cardioprotetto“. Il primo appuntamento è stamani alle 9,30 alla chiesa di Corvaia, alla presenza di don Roberto Buratti, e a seguire toccherà alle 10,30 a Minazzana e alle 11,15 Basati, in entrambi i casi sempre in prossimità della chiesa e con la partecipazione di don Hermes Luppi. "Queste ulteriori installazioni vanno a chiudere la prima fase del progetto comunale – spiega l’assessore al sociale e alla salute dei cittadini Stefano Pellegrini (nella foto) – per un totale di 11 defibrillatori più quello mobile in dotazione alla pattuglie della polizia municipale. Siamo soddisfatti per un risultato che ha permesso di creare una prima rete di protezione, ma il lavoro non finisce qui: i defribillatori a disposizione non sono mai troppi dato che consentono di salvare una vita giocando sul fattore tempo che, in caso di arresto cardiocircolatorio, concede veramente pochi minuti".

Prima di Corvaia, Minazzana e Basati, i dispositivi erano stati installati a Querceta, Pozzi, Seravezza, Riomagno, Azzano, Giustagnana, Cerreta Sant’Antonio e Fabbiano. La giunta ha dato la precedenza ai paesi montani proprio per accorciare i tempi di soccorso. "Il fatto che Minazzana e Basati chiudano ora il cerchio – prosegue Pellegrini – è motivato dal fatto che in questi due paesi erano già presenti due dispositivi e con questi nuovi andiamo a potenziare la sicurezza del paese. Quello di Basati, inoltre, è merito della generosità di Laura Luisi, che ha dato seguito a una volontà del marito Riccardo Nardini, autotrasportatore di Seravezza scomparso l’anno scorso e originario di Basati". Infine, come da programma, procedono i corsi gratuiti di formazione aperti a tutti i cittadini maggiorenni e residenti: il prossimo appuntamento è in programma il 16 aprile alla parrocchia di Ripa, a cura della “Salvamento Forte dei Marmi-Seravezza-Stazzema“: info all’indirizzo e-mail [email protected]