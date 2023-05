I controlli della polizia Fermato un altro pusher

Dopo il blitz interforze che ha portato a trovare droga e soldi sepolti in pineta, sono continuati anche ieri i controlli della polizia nella stessa pineta di ponente e anche in altre zone del territorio con il concorso delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze della Polizia di Stato. E proprio in pineta è stato individuato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino marocchino di 21 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, in quanto al controllo, avvenuto mentre l’uomo stava accedendo all’interno della pineta, è stato trovato in possesso di 21,8 grammi di hashish oltre che di 95 euro in banconote di piccolo taglio, denaro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Nel corso poi delle attività di controllo in strada, che hanno portato all’identificazione di 34 persone, 6 delle quali con precedenti penali, è stato individuato e arrestato un cittadino argentino di 38 anni, nei confronti del quale è emerso un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Bolzano per delle truffe commesse in territorio alto atesino, per cui l’uomo è stato condotto in carcere a Lucca ove sconterà una pena di 7 mesi.

Infine è stato ritrovato uno scooter che era stato rubato a una studentessa il 18 maggio; la ragazza lo aveva parcheggiato fuori dalla scuola che frequenta a Viareggio ma, all’uscita, non lo ha più trovato; ne è rientrata in possesso la scorsa sera quando il personale del Commissariato, dopo averlo individuato nel centro città, glielo ha restituito.