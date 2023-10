I "Comics" vista mare. Sul nostro Belvedere arriva il Pop-Up Store per calarsi nella fiera

È un Lucca Comics & Games in miniatura quello che inaugurerà in piazza Mazzini il 28 ottobre; la versione lillipuziana della mastodontica fiera del fumetto, dei giochi, dei videogiochi e dell’immaginario fantasy che dal primo al cinque novembre richiamerà intorno alle Mura di Lucca un mondo di appassionati, di collezionisti, cospleyer, ma non solo.

A venti giorni dall’evento, il più importante in Italia e tra i più importanti d’Europa, la biglietteria del LC&G ha già sfondato il muro dei 200mila biglietti venduti, lanciando quella che potrebbe passare agli archivi come una nuova edizione da record. Con beneficio anche di Viareggio e della Versilia; perché molti dei partecipanti hanno scelto (per necessità o virtù) di pernottare sulla costa, come confermano anche gli albergatori, sfruttando il collegamento ferroviario per raggiungere il capoluogo.

Proprio per questo, per creare anche un collegamento ideale tra le due città, dal mare alle Mura, e saldare il legame di collaborazione che ha portato, e riporterà, il Carnevale a sfilare oltre il Quiesa, è nato il “Pop-Up Store @Viareggio“ Nel cuore della città, sul Belvedere delle Maschere, sarà dunque allestito un maxi stand, ad ingresso gratuito, che ospiterà "attività commerciali, espositive ed esperienziali" – come si legge nella delibera votata dalla giunta – collegate al mondo dei fumetti, dei giochi e dei videogiochi. E il “Pop-Up Store“ resterà allestito il 28 e 29 ottobre, poi ancora l’1 il 4 e il 5 novembre in contemporanea alla fiera lucchese. Quella proposta a Viareggio sarà dunque una sorta di anteprima del Lucca Comics & Games e di salotto satellite durante i giorni della fiera.

A curare l’organizzazione è la società Lucca Crea – nata nel 2015 dalla fusione di Lucca Comics & Games e di Lucca Polo Fiere e Congressi –; e il Comune comparteciperà con un contributo di 40mila euro per l’allestimento della terrazza vista mare del Comics & Games.