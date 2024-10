I colossi viareggini al "Flibs". L’eccellenza del Made in Italy in mostra al top dei saloni nautici

di Walter Strata

FORT LAUDERDALE (Florida)

Alla più grande esposizione di barche in acqua al mondo sono presenti i cantieri italiani e viareggini in particolare. Dal 30 ottobre al 3 novembre, alle infinite banchine della “Venezia d’America”, spiccano gli yacht costruiti a Viareggio e nel suo distretto nautico, che portano il marchio più atteso: Made in Italy. Esattamente ciò che gli americani vogliono e ambiscono acquistare.

Azimut ha al debutto in Usa il Seadeck 6 (17,5 metri) primo modello della serie di motor yacht ibridi, e in totale espone venti barche delle serie Verve, Atlantis, Fly, Grande, Magellano. L’ampia e diversificata gamma di prodotti permette al cantiere di soddisfare la clientela nel segmento commercialmente più frequentato. Benetti espone per la prima volta in America Abbentures, un Diamond 44 metri, e pure Grateful, un Oasis 34 metri, grandi yacht molto attesi dalla ricca clientela internazionale. Overmarine presenta una première per quel mercato, con il Mangusta Oceano 44 metri che già nella denominazione esprime l’eccellenza delle costruzioni viareggine, ben note al di là dell’Atlantico. Per Next Yacht Group, ecco un modello della linea Maiora Exuma 36 metri. Prua dritta, poppa completamente aperta e propulsione ad idrogetto per grandi performance, progettato per essere unico nel suo genere come sta ampiamente dimostrando. Per Sanlorenzo confermata la presenza di una importante flotta di imbarcazioni, delle quali cinque a marchio SL con yacht più imponente il SL120A da 37 metri, oltre a due Bluegame, uno dei quali è il Bgx63 di 20 metri e con 25 nodi (46 orari) di velocità di crociera. Rossinavi ha un ufficio di rappresentanza molto vicino al boat show, dove ospita gli armatori dei grandi yacht che caratterizzano la sua produzione, e che sta avendo ottimi risultati anche per le innovazioni di bordo allo stato dell’arte.

Alessandro Gianneschi, vice presidente di Confindustria Nautica, pone l’accento sulle forti possibilità di crescita dell’accessoristica, prendendo per base il lavoro fatto con l’azienda di famiglia che, da quindici anni, ha un accordo commerciale con un distributore locale e come service center. Navigo torna a Fort Lauderdale per il secondo anno consecutivo con il progetto I-Yes (Italian Yachting Excellence Suppliers), incentrato sull’internazionalizzazione delle imprese e sul posizionamento strategico nel mercato statunitense. Ats, Captayn, Ideagroup, Safehaven e Senjoy sono l’eccellenza della fornitura e servizi Made in Italy, presso il padiglione Ice. Si consolida la presenza delle imprese toscane nel mercato nautico globale favorendo lo sviluppo di nuove opportunità commerciali.

Roberto Lottini ha fondato, a Fort Lauderdale, Genesis Yacht che da molti anni opera con successo quale branch del cantiere viareggio di viale Europa. L’imprenditore viareggino ci ha rilasciato in esclusiva queste dichiarazioni: "Qui in Usa le vendite nel segmento dei superyacht superiori ai 35-40 metri stanno registrando un andamento positivo, sostenute dall’interesse di acquirenti e investitori e il segmento continua a essere un pilastro per il mercato, con forti richieste di imbarcazioni custom e progetti su misura. Mentre per gli yacht di dimensioni sotto i 35 metri sembra essere fermo, probabilmente a causa di un clima di incertezza economica e politica. È tipico, come sempre che in prossimità delle elezioni presidenziali qui negli States, che gli investitori attendano maggiore stabilità e chiarezza prima di effettuare movimenti. Questo “wait and see” influisce sugli acquisti di imbarcazioni di fascia media. Il Flibs è un punto di riferimento per misurare la fiducia degli investitori stessi e potrebbe segnare l’inizio di trattative che si concretizzeranno nei mesi successivi, con il Miami International Boat Show previsto a Febbraio".

"Flibs", sigla che identifica lo straordinario show, crea un impatto economico di quasi due miliardi di dollari, ospita più di 100 mila spettatori, mille marchi e più di 1.300 imbarcazioni esposte, praticamente tutte in acqua. La città, a 50 chilometri a nord di Miami, è famosa per le spiagge bianche, l’arte, la cultura e gli eventi, e i suoi caratteristici canali offrono bellissimi scorci e splendidi panorami sull’oceano. Esistono 45 mila barche per 185 mila abitanti e 100 porticcioli e ormeggi. La sua estesa rete di canali interni all’area urbana, è pari a circa 270 chilometri.