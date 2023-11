I cioccolatini dell’Airc e le lezioni a scuola

Tornano le giornate della ricerca organizzate dalla Fondazione Airc. L’obiettivo? Trasformare sempre più velocemente la ricerca in cura. È da 29 anni che ‘i giorni della ricerca’ rappresentano l’appuntamento di riferimento per sensibilizzare le persone su prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Ecco che sabato 11 novembre ci sarà la distribuzione in piazza dei Cioccolati della ricerca. Non solo. Airc è poi tornata nelle scuole di I e II grado per avvicinare i giovani alla bellezza della scienza. Anche gli studenti universitari avranno la possibilità di conoscere da vicino la Fondazione attraverso lezioni, laboratori ed eventi attraverso 11 appuntamenti promossi da AIRCampus. Quest’anno, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il programma didattico In Toscana si arricchisce: i ricercatori Airc entrano nelle classi all’interno delle Case Circondariali.

Da sempre la fondazione è impegnata nella diffusione di temi importanti come il ruolo della prevenzione e dei corretti stili di vita, contenuti che devono essere alla portata di tutti. Ad oggi sono già in calendario 7 incontri in presenza e 1 webinair. Nelle piazze, poi, ecco i Cioccolatini della Ricerca in una nuova ed elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi. A fronte di una donazione di 13 euro verrà consegnata anche una guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro. I cioccolatini saranno inoltre disponibili per tutto novembre online su Amazon.it e in 1.350 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC.

