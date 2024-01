I cento anni di Maria Rabuffi

Lusinghiero traguardo di vita festeggiato con parenti, fiori, l’immancabile torta e la presenza delle istituzioni.

Maria Rabuffi, fortemarminha doc e con la mente ancora vivace, ha infatti raggiunto i 100 anni e in occasione del compleanno record il sindaco Bruno Murzi ha recapitato alla festeggiata una pergamena celebrativa e un omaggio floreale da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta per evidenziare lo spirito di comunità che in queste occasioni così speciali non può mancare.