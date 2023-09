I carabinieri avviano tour informativo in chiesa

La Diocesi di Lucca ed il Comando Provinciale Carabinieri hanno stretto collaborazione per sensibilizzare gli anziani contro le truffe. Nelle scorse settimane i comandanti delle stazioni carabinieri di Querceta, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore, si sono recati in alcune chiese del territorio e, al termine dell’omelia e alla presenza di numerosi fedeli, hanno dato consigli e importanti indicazioni per evitare le truffe che colpiscono le persone più fragili. Nel corso degli incontri è stata sottolineata la necessità di collaborare con le forze dell’ordine, ricorrendo al numero unico di emergenza “112” in tutte quelle situazioni di dubbio o incertezza, ma soprattutto impedendo l’accesso in casa a persone sconosciute. La tecnica più utilizzata è quella del falso avvocatocarabiniere che telefona dicendo che il nipote o figlio ha avuto un incidente o che è stato fermato o arrestato e si trova in caserma ed ha bisogno di soldi e che quindi un collaboratore verrà a casa a prelevare il denaro o altri beni. La campagna di senibilizzazione e prevenzione dell’Arma continuerà nei prossimi mesi in collaborazione con la Diocesi di Lucca e le istituzioni locali.