I candidati sindaco a confronto Dibattito al Sant’Agostino a cura di Noitv e La Nazione

Mancano solo 72 ore alle elezioni amministrative, con i seggi aperti domenica e lunedì e un’attesa che in città e nei comitati elettorali si sta facendo sempre più spasmodica. I quattro candidati a sindaco (nella foto, da sinistra, Alberto Giovannetti, Lorenzo Borzonasca, Luca Mori e Massimiliano Simoni) stanno ultimando i tour nelle frazioni. Poi ci sarà spazio per le feste di chiusura della campagna elettorale e il resto lo decideranno le urne. Non prima, però, di un nuovo confronto a quattro come quello di scena oggi pomeriggio nella sala dell’Annunziata del Sant’Agostino. Il dibattito, promosso da Noitv in collaborazione con La Nazione, prenderà il via alle 17.30 con le registrazioni, della durata di 90 minuti, e verrà trasmesso stasera alle 22 su Noitv (canale 12 digitale terrestre) con replica domani alle 15 e on demand sul sito internet www.noitv.it. Condotto dal giornalista di Noitv Federico Conti (nella foto sotto) e dal capocronista della redazione di Viareggio-Versilia Tommaso Strambi, il confronto sarà registrato a porte chiuse, con accesso limitato ai soli addetti ai lavori. I quattro candidati dovranno rispondere a una serie di domande “coperte“, cioè a loro insaputa, uguali per tutti e non personzalizzate. Ognuno di loro, inoltre, avrà a disposizione cinque repliche da 30 secondi l’una.

Si preannuncia quindi una sfida appassionata a suon di idee e progetti, a conclusione di una campagna elettorale tutto sommato breve a livello temporale e che, come di consueto, terminerà tra auguri e brindisi. Il primo a festeggiare sarà Alberto Giovannetti (Lega, Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto e Ancora Pietrasanta) stasera al “Twiga“ a partire dalle 21.30. Gli altri tre candidati hanno scelto invece la serata di domani. Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta) ha dato appuntamento al “Faruk“ alle 20.30, mentre Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta) farà un tour di 13 tappe in Ape con dj set a cura di Frengo: alle 17 Pesa, alle 17.10 Crociale, alle 17.30 Strettoia, alle 18 Vallecchia, alle 18.30 Capriglia, alle 18.45 Capezzano Monte, alle 19.15 Valdicastello, alle 19.30 Pollino, alle 20 Focette (solo transito), alle 20.05 Tonfano, alle 20.50 Fiumetto, alle 21.05 Macelli, alle 21.10 Africa e alle 21.30 piazza Crispi. Lorenzo Borzonasca (Movimento 5 Stelle, Pd, Insieme per Pietrasanta e Sinistra ecologista) domani alle 17 sarà in piazza Duomo con il giornalista Sandro Ruotolo e la sera alle 21.30 festa in “Bussola“.

Domenica e lunedì, infine, gli aventi diritto al voto (inclusi comunitari, area Bolzano e Aire) saranno 20.836, di cui 9.848 maschi e 10.988 femmine.

Daniele Masseglia