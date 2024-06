I bambini e l’ambiente. Una giornata plastic free

È stato partecipato e coinvolgente l’evento di sensibilizzazione organizzato nei giorni scorsi a Massarosa: protagonisti i ragazzi del Centro di aggregazione giovanile ’Spazio Aperto’ di Bozzano, che hanno preso parte un’iniziativa suddivisa in due momenti: uno teorico e uno pratico. "Dopo aver ascoltato il nostro Mattia e la sua lezione di sensibilizzazione sul rispetto per l’ambiente – racconta la vice referente provinciale di ’Plastic Free’ e referente per Pietrasanta, Sara Quintavalle – trenta ragazzini del Centro di aggregazione giovane si sono successivamente impegnati nella pulizia del parco dei Caduti di Nassiriya, a Massarosa. Alla fine, dopo circa mezz’ora di raccolta, hanno riempito dieci sacchi tra rifiuti, mozziconi di sigarette, bottiglie, plastica, taniche e altro materalie".

"È stato un evento davvero emozionante: voglio ringraziare tutti i ragazzi, i genitori, gli sponsor e coloro che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa – conclude Quintavalle – per l’attenzione e la partecipazione; In particolare voglio fare i complimenti a Mattia Damon Vecoli, sono davvero orgogliosa di te".

RedViar