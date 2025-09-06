Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Viareggio
I 25 anni di Asart. La celebrazione degli alberi
6 set 2025
MARIA NUDI
Cronaca
I 25 anni di Asart. La celebrazione degli alberi

Oggi alle 18 a San Leone viene inaugurata una mostra. Gli artisti a confronto su un tema ecologico.

Asart celebra il suo quarto di secolo con la mostra "Alberi". Gli artisti hanno scelto l’albero che è simbolo di vita e di famiglia, un’immagine universale che diventa arte per raccontare un anniversario importante.

Con questa esposizione collettiva l’associazione " Artisti scultori associati" celebra i suoi 25 anni di attività nella Piccola Atene, città che accompagna l’associazione dalla nascita. L’inaugurazione è oggi alle 18 nella sala del San Leone, alla presenza del sindaco e assessore alla cultura Alberto Stefano Giovannetti e della presidente di Asart, Maria Vittoria Papini. Un’occasione che vuole essere un omaggio al percorso di un sodalizio che, in un quarto di secolo, ha dato voce a decine di artisti e ha contribuito a rendere la città un punto di riferimento per la creatività contemporanea. L’esposizione è curata da Ilario Luperini, storico e critico d’arte, e la mostra collettiva riunisce le interpretazioni di circa cinquanta artisti tra scultori, pittori, fotografi, ceramisti, grafici e autori multimediali, che si confrontano con la figura dell’albero come simbolo di protezione, custode di memoria e allo stesso tempo promessa di futuro. Ogni opera realizzata con linguaggi e materiali diversi, contribuisce alla realizzazione di un mosaico di suggestioni ed emozioni che testimonia la vitalità di Asart. La mostra resterà visitabile fino a sabato 21 e sarà aperta al pubblico ogni giovedì, venerdì e sabato nel pomeriggio dalle 17 alle 20, mentre la domenica anche la mattina dalle 10. 30 alle 12.30.

