Hotel Acapulco si sonorizza. E nasce un cd

Sull’intero mercato mondiale non è reperibile neppure un disco specificamente dedicato alla sonorizzazione di strutture alberghiere. A colmare questa lacuna ci ha pensato il giornalista musicale Vittore Baroni (Rockerilla, Rumore, Blow Up), a capo con la sua famiglia dagli anni ’60 dell’Hotel Acapulco. A sedici musicisti è stato affidato il compito di sonorizzare con un brano originale altrettante zone dell’hotel, ed il risultato è ora la compilation "Return to Acapulco - Music for Hotels Vol. 1" pubblicata su cd dalla veneta Silentes, un’etichetta specializzata in nuove tendenze della ricerca elettronica. L’album, abbinato ad un libretto con evocative foto di Massimo Bianchini, è quindi un’antologia del tutto unica nel suo genere, ed ospita artisti di primo piano della scena indie italiana dagli ’80 ai giorni nostri