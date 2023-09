Halloween in Cittadella. Giochi, concerto e dj set

Zucche, streghe, teschi, vampiri e coriandoli. La Cittadella del Carnevale si prepara ad accogliere la grande Festa di Halloween, martedì 31 ottobre. Un vero e proprio Black Tuesday tra spettacoli, musica, concerto e dj set show e con addobbi realizzati dagli artisti del Carnevale. Così da dare un tocco di viaregginità alla popolare festa d’autunno importato dagli Stati Uniti. L’evento in Cittadella nasce sulla spinta di una collaborazione tra Lucca Crea e Fondazione Carnevale, la festa di Halloween in programma alla Cittadella sarà promossa infatti anche attraverso i canali social di Lucca Comics.

Il programma della giornata. Dalle 15 alle 18 ci saranno spettacoli, animazioni e laboratori per bambini. La lunga giornata di festa inizierà infatti alle 15 con l’apertura del Museo e con i laboratori di cartapesta a tema dedicati ai bambini (biglietto 5 euro, prenotazione 342.9207959). Alle 16 lo spettacolo “Bagattelle” di e con Giacomo Lilliù. Attraverso una narrazione bizzarra, divertente e poetica si racconteranno le figure dei tarocchi. Lo spettacolo, ad ingresso libero, sarà replicato alle 17 e alle 18. Dalle 16 festa per tutti i bambini al Bistrot della Cittadella con giochi di gruppo e baby dance, la “Strega birichina” e tanta animazione. Torna anche la “Giostra viareggina” addobbata a tema Halloween. In piazza la Girlesque StreetBand.

Alla sera lo spettacolo vero e proprio all’insegna di Halloween. Dalle 21 concerto e dj set show. Una vera e propria Kiss experience è il concerto che portano in scena alla Cittadella del Carnevale i Sonic Boom. I grandi successi internazionali della storica band statunitense, i loro ritmi martellanti e coinvolgenti, il look inconfondibile, protagonisti sul palcoscenico dalle 21 alle 22,30 per il concerto della tribute band dei Kiss, i “Sonic Boom”, applauditi dal pubblico televisivo per la performance al programma di Rai 1 “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

Dalle 22,30 tornano i mitici anni Novanta con “Crazy 90s Twilight Edition” il dj set show dedicato alle migliori hits di quel decennio, a tema Twilight con vampiri e licantropi.

