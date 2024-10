Guerra aperta a topi e zanzare. Parte la maxi bonifica del territorio

Parte una capillare operazione di bonifica del territorio. L’amministrazione comunale ha infatti affidato a una ditta specializzata – la Salvambiente Servizi s.r.l. con sede a Cascina – i servizi inerenti alla derattizzazione e a disinfestazioni da attuare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Il maxi intervento partirà a giorni e si protrarrà fino alla fine di gennaio con 150 postazioni anti-topi che verranno collocate sulle zone più ’a rischio’ e la completa pulizia di spazi pubblici. L’operazione sarà condotta su fronti differenti: la ditta farà ’guerra’ alle zanzare con un ciclo antilarvale in tutte le strade, piazze, aree verdi, nonché le strutture di pertinenza comunale tramite la disinfestazione delle caditoie (tombini e bocche di lupo) comprese quelle apparentemente asciutte.

In parallelo verrà condotta la derattizzazione del territorio posizionando esche rodenticide in contenitori di sicurezza, andando così a formare ampie barriere di protezione (le esche saranno posizionate in contenitori omologati accessibili solo all’animale bersaglio e fissate in modo tale da non essere asportate): la previsione è di ben 150 postazioni medie da piazzare dove si sono registrati più avvistamenti di roditori, con successivi interventi mensili di controllo per il ripristino delle postazioni e sostituzione dell’esca. L’affidamento prevede anche un massimo di 10 interventi su segnalazione, quindi non programmati e da effettuarsi esclusivamente su espressa richiesta dell’amministrazione comunale, "che possano rendersi necessari per fronteggiare evenienze impreviste o infestazioni localizzate, rivolti all’eliminazione di specie diverse quali vespe, formiche, mosche ecc.".

Francesca Navari