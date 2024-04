Guasto alle linee . Possibili disagi per prelievi e rinnovi

Un guasto alle linee telefoniche e alle linee dati della Casa della salute Tabarracci sta determinando, da alcuni giorni, disagi nell’erogazione dei servizi, con telefoni e accesso a internet non funzionanti in maniera continua. I tecnici di Asl e Telecom hanno effettuato un primo intervento e sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile i collegamenti telefonici e di rete. Pertanto, potranno continuare a presentarsi disagi nell’erogazione dei servizi disponibili, come l’accettazione dei prelievi del sangue, le richiesta di cambio medico e il rinnovo delle esenzioni per reddito.