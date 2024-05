Gruppo Lega su via delle Sezioni: "Situazione pietosa e pericolosa"

MASSAROSA

"La pazienza è finita! Il tempo è scaduto! La situazione è insopportabile!" Così tuona il Capogruppo Lega Massarosa Nicola Morelli sulla questione di via delle Sezioni in zona collinare per Bargecchia, Corsanico e Mommio Castello, dopo l’intervento di Gaia sul territorio per la sostituzione di condotte e per la realizzazione di una nuova rete fognaria. "Via delle Sezioni versa in uno stato pietoso e, nell’ottica della sicurezza stradale, è grande fonte di pericolosità nella sua percorrenza" aggiunge il consigliere Pietro Cima.

"La riasfaltatura doveva avvenire a partire da febbraio e concludersi a fine marzo scorso - conclude Morelli - i tempi “tecnici” per ultimare le lavorazioni sono abbondantemente scaduti e ogni promessa da parte di Sindaca, assessore alle società partecipate, assessore ai lavori pubblici, è stata disattesa".