Greta Salzillo miss e testimonial ‘Meglio di Ieri’

Si chiama Greta Salzillo, biondissima (nella foto) la Miss "Meglio di Ieri" incoronata al teatro Manzoni. E’ lei la testimonial dell’associazione fondata e presieduta da Daniel Griva, scelta dalla giuria alla fine di una sfilata show di livello nazionale realizzata in collaborazione con Futuramodels di Natascia Alongi con la presenza di 15 ragazze. La serata ha visto la partecipazione di uno special guest, il cantautore Povia, che oltre a essere un elemento di spicco della giuria, ha regalato uno spettacolo musicale coinvolgente ripercorrendo i successi sanremesi come "I bambini fanno ooh" e "Luca era gay", ha presentato in anteprima anche il brano "Arbitro"

non ammesso al prossimo Festival di Sanremo e concedendosi ai selfie

dei fan.