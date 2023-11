"Gravi Ritardi e Pericolo Sfiorato: Bravata di Ragazzini sui Binari della Stazione di Torre del Lago"

Una stupida bravata di un gruppo di ragazzini, probabilmente minorenni, poteva sfociare in tragedia. Ieri sera si sono divertiti a collocare dei massi di cemento e una bicicletta sui binari 1 e 2 all’interno della stazione di Torre del Lago. Un treno regionale ha urtato i massi con le schegge che sono schizzate ovunque per fortuna senza ferire nessuno. Sono stati i viaggiatori in attesa a spostare la bicicletta e gli altri massi scongiurando il peggio. Un treno è stato cancellato e altri hanno subito gravi ritardi. All’esame le immagini della videosorveglianza e le testimonianze.