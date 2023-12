Grandi manovre in maggioranza. Giovannetti più vicino a FdI?: "Con lui altri quattro esponenti"

Grandi manovre in casa del centrodestra. Di quelle importanti e pesanti, al punto che il secondo mandato del sindaco Alberto Giovannetti potrebbe finire anzitempo. In ballo c’è il suo presuto sguardo verso le elezioni regionali del 2025, cioè tre anni prima della fine della consiliatura (2028), cosa che viene data per molto probabile negli ambienti vicini al primo cittadino. Non senza scossoni interni e possibili colpi di scena a livello di “casacche“. Il vento in poppa di Fratelli d’Italia potrebbe infatti dirottare Giovannetti, ora in quota Forza Italia, verso il partito della premier Meloni. Che poi per lui sarebbe un ritorno vista l’ex militanza nelle file di Alleanza nazionale. Pronti a seguirlo in questa nuova avventura ci sono altri tre attuali esponenti della maggioranza, ossia l’assessore Matteo Marcucci e i tre consiglieri della lista “Ancora Pietrasanta“ (creata dallo stesso Giovannetti) Lorenzo Giusti, Niccolò Alberti e Manuela Altemura, i quali a metà settembre hanno chiesto la tessera di FdI. Il partito della Meloni ha già provveduto a rinnovare i vertici provinciali, e a gennaio sono previsti i congressi comunali, ma non si è ancora espresso sulla richiesta avanzata dai quattro politici.

Uno scossone, dicevamo, che oltre a far virare a destra la maggioranza della città, potrebbe in realtà nascondere un disegno su cui ha già iniziato a lavorare Giovannetti. In caso di ingresso nel consiglio regionale e quindi di nuove elezioni amministrative a Pietrasanta, il suo desiderio sarebbe quello di lanciare la candidatura a sindaco proprio di Marcucci. Aprendo un altro scenario tutto interno al centrodestra, dato che Marcucci viene dato in pole position insieme all’attuale vice sindaco Francesca Bresciani, che sarebbe invece ben vista, come candidata sindaco, dall’ex senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

Un effetto c’è già stato. Il walze delle poltrone, secondo il Pd: "La richiesta di entrare in FdI da parte di un nutrito numero di consiglieri di ’Ancora Pietrasaa’ e soprattutto dell’assessore Marcucci, il più votato alle ultime amministrative e anche lui legato alla lista civica, dimostra che gli obiettivi personali prevalgono su quelli per i cittadini. Un tradimento della fiducia degli elettori, che hanno votato un candidato in una lista civica che dopo neanche sei mesi chiede di entrare in un partito che addirittura correva contro Giovannetti e che oggi è all’opposizione in consiglio comunale (Massimiliano Simoni, ndr). Se FdI accettasse la richiesta di Marcucci avremo il primo caso in Italia di un assessore all’opposizione".