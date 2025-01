Grandi eventi. Comune a caccia di sponsor

Piatto ricco... ma bisognoso di ossigeno. Come ogni anno il Comune si è messo alla ricerca di potenziali sponsor in vista del corposo calendario di grandi eventi allestito per il 2025. Il palinsesto, che abbiamo già illustrato nei giorni scorsi, è stato confezionato per far vivere il territorio tutto l’anno, dalla collina al centro storico fino al mare, spaziando dai libri all’enogastronomia, dalla musica alla danza, dallo sport a molte altre forme di intrattenimento.

"Qualità, promozione, collaborazione e sostenibilità – spiega il vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani (nella foto) – sono le direttrici che anche quest’anno abbiamo seguito per compilare il calendario dei grandi eventi. La qualità per attirare un pubblico ampio e che possa fidelizzarsi con il territorio tutto l’anno, trovando sempre qualcosa da fare in città. La promozione perché ogni iniziativa fa parlare di Pietrasanta e costituisce una leva turistica fondamentale, specie in bassa stagione. La collaborazione per unire le energie pubbliche con quelle di privati e associazioni del territorio. Infine la sostenibilità, anche in senso economico, perché la sfida è produrre un impatto positivo sull’economia locale senza compromettere risorse e opportunità future per la comunità".

In proposito la giunta ha deliberato il via libera al bando rivolto ai potenziali sponsor. Le offerte dovranno contenere l’indicazione dell’iniziativa da sponsorizzare, compilando il modello che sarà predisposto a breve, più l’autocertificazione che attesta l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con il Comune e la non appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose.