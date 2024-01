Goleada fortemarmina. Espugnata anche Monza

MONZA

1

FORTE DEI MARMI

5

TEAMSERVICE CAR MONZA: Fongaro (Borgonovo), Gariboldi, Galimberti, Riva, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli G. Zucchetti. All.: Colamaria.

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini El., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi. All.: Bertolucci A. Arbitri: Ferrari e Nucifero di Viareggio. Marcatori. Ambrosio 6’37"; Zucchetti 22’29" del primo tempo. Ipinazar 1’32"; Galbas 2’23"; Compagno 6’26"; Ambrosio 13’05 del secondo tempo. Note. Pubblico: 300 circa, con (rumorosa) rappresentanza di tifosi versiliesi. Espulsi per 2’ Tamborindegui, Zucchetti.

Monza - Nel recupero della 12ma e penultima di andata della serie A1 di hockey, il Centro Porsche Forte dei Marmi vince (5-1, primo tempo 1-1) a Monza laureandosi campione d’inverno. Rossoblù testa di serie numero uno in Coppa Italia, se la vedranno con il Montebello. Versiliesi al completo, mentre i brianzoli devono fare a meno dell’argentino Bielsa che sconta il primo dei due turni di squalifica. Nel primo tempo il Forte crea molto, ma non concretizza in proporzione. Al 1’ e 2’ Compagno impegna Fongaro e al 6’ ospiti in vantaggio grazie a una rete praticamente da dietro porta del capocannoniere Ambrosio. Continua l’assalto dei rossoblù con Fongaro che salva su Rossi al 7’ e 8’. A metà frazione fiammata dei lombardi che impegnano Gnata in contropiede con Tamborindegui (9’), Gabriele Gavioli (10’) e Petrocchi (azione personale al 13’). La squadra di Bertolucci riprende il controllo del gioco ed è il palo a negare la rete a Gil (14’) e Fongaro a salvare sulla linea su Rossi (16’). Al 17’ pasticcio difensivo del Forte con il palo esterno di Uva anticipa il pareggio del 22’: malinteso a metà pista di cui approfitta Zucchetti per battere Gnata. Ultima occasione per Compagno servito da Galbas con Fongaro che para (23’). Nei primi 6’ della ripresa, con un parziale di 3-0, il Forte dei Marmi chiude la partita: al 1’ Ambrosio dal fondo serve Ipinazar che, in area, fa centro. Passa 1’ e una ripartenza di Compagno viene finalizzata da Galbas. Al 6’, dopo la traversa di Compagno, lo stesso giocatore percorre tutta la pista e insacca in slalom lo splendido 4-1. Infine Ambrosio fissa il punteggio sul 5-1 al 13’ trasformando il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Tamborindegui. Nel finale altra espulsione (Zucchetti a gioco fermo) senza conseguenze. Il Forte dei Marmi stacca di due punti il Trissino e resta solo al comando dopo 13 giornate con 36 punti contro i 33 dei campioni d’Italia. Il Forte dei Marmi torna in pista domenica alle 18 al Palaforte contro il Breganze per la prima giornata di ritorno di regular season.

