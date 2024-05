Gli “Sguardi“ della Rsa. I nonni dipinti da Francesca

I pensieri sfuggenti di Giuliano, Lidia che osserva l’orizzonte, gli occhi pieni di gioia di Giuliana. Gli “Sguardi“ dei nonni della rsa Villa Ciocchetti danno il titolo alla mostra in partenza oggi alle 18 alla Petrartedizioni, in via del Marzocco (fino al 16 giugno), con la collaborazione della Croce Verde e il sostegno della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Arte e sociale: è il messaggio della pittrice Francesca Uccello, che ha realizzato i quadri forte dei suoi 20 anni da animatrice dentro la rsa. Di origini genovesi, a 18 anni si è trasferita a Carrara per studiare all’Accademia e nel 2004 ha svolto il servizio civile alla rsa, fino all’assunzione. "Ho preso spunto – dice – da foto scattate nel 2017-2018 da un ospite della rsa all’insaputa dei protagonisti. Espressioni genuine e non studiate: ho voluto far conoscere questo mondo anche all’esterno". Opere che Francesca ha creato usando caffè e grafite su pezzi di lenzuoli recuperati.

d.m.