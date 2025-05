Gli scacchi in Versiliana. Pezzi storici in mostra

Per due settimane la Versiliana sarà capitale internazionale degli scacchi. Merito della mostra "Chess Roads" presentata ieri a Milano e in agenda dal 2 al 15 giugno. Curato da Corrado Ciano e Giovanni Longo, il percorso sarà un tuffo tra estetica, storia e creatività di questo diffusissimo gioco. In mostra ci saranno infatti 40 set rari e originali con pezzi provenienti da Asia ed Europa in avorio, legno e bronzo, che spaziano dalla fine del ‘700 fino ai giorni nostri.

Con un’anteprima rivolta agli appassionati: il 1° giugno si terrà una sfida tra Faustino Oro, talento argentino di appena 10 anni, e l’ex campione del mondo Vishy Anand. Il match, trasmesso in tre lingue e preceduto da una parata in carrozza che accompagnerà i due sfidanti da Forte dei Marmi alla Villa della Versiliana, è organizzato da "Unichess" da un’idea del grande Maestro di scacchi Roberto Mogranzini e il tenore Andrea Bocelli, che presenzierà al match oltre ad aver salutato i presenti con un videomessaggio al pari del ministro del turismo Daniela Santanchè.

"Da 46 anni – dice la presidente della Versiliana Paola Rovellini – la Versiliana è uno spazio di intrattenimento colto, di riflessione e dialogo, di continua novità. Il mondo degli scacchi è un nuovo percorso che vogliamo intraprendere pensando al futuro e lavorando con l’eccellenza. Ecco perché abbiamo subito accolto l’idea di Andrea Bocelli e del presidente di ’Unichess’ Roberto Mogranzini".

A Milano era presente anche il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti: "Mai come in questo fragile frangente storico la cultura sportiva rappresenta uno strumento di speranza, un ponte tra persone, comunità, un valore da proteggere. La sfida trasmessa on line a livello globale sarà uno straordinario veicolo di promozione della Versilia".