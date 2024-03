Gli iscritti del Pd chiedono una svolta e il dialogo con le liste civiche

"Dal campo largo al campo vuoto il passo può essere breve". Un esponente del Pd sintetizza così l’assemblea degli iscritti di giovedì scorso. Un’assemblea, convocata dal segretario Filippo Ciucci per illustrare i documenti approvati dall’Unione Comunale (Piano di Lavoro e In cammino) e aprire la discussione. Che poi è stata la parte più animata, sebbene ci fossero molti dirigenti assenti ad eccezione di Ciucci e Dario Rossi. A pesare le scorie di quanto avvenuto in Abruzzo e in Basilicata. Così Moreno Gabrielli ha sottolineato che "è importante recuperare la componente cattolica e che l’attuale amministrazione non è così malvista dai viareggini come sostengono alcuni qui dentro". Riferimento ad Antonio Batistini che, poco prima, aveva "bocciato la giunta", ma anche "le autocandidature di qualche ex vice sindaca". Mentre l’ala riformista con Francesca Fruzza ha rilanciato la necessità di "dialogare con le liste civiche che stanno portando avanti quel programma sottoscritto dal Pd. Un passaggio utile per evitare un nuovo commissariamento del partito".