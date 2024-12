Gli investimenti per il nuovo anno. Pronti oltre 3 milioni per il 2025

Oltre tre milioni di interventi sul patrimonio pubblico. A tanto ammontano gli investimenti previsti per il solo 2025 nell’ambito del piano triennale dei lavori pubblici. La delibera per l’adozione dello schema di programma è stata approvata ieri in giunta e mette sul tavolo risorse importanti per l’anno ormai alle porte.

Nel dettaglio, il Comune ha previsto interventi sulle diverse criticità riscontrate a livello stradale: nello specifico, il consolidamento di via Canipaletti, a Miglianello; il primo lotto dei lavori per la messa in sicurezza della via di Balbano, con il consolidamento delle scarpate (investimento da un milione e 100mila euro, a cui seguiranno altri 700mila euro nel 2026); la messa in sicurezza di via di Pioppogatto con il consolidamento degli argini.

Per quanto riguarda le scuole, nel piano delle opere pubbliche lo schema per l’annualità 2025 prevede l’adeguamento sismico della scuola elementare ‘don Aldo Mei’ di Bozzano e 250mila euro di manutenzioni straordinarie degli edifici scolatici, oltre alla sistemazione del parcheggio che serve le scuole dell’infanzia e primaria di Piano di Mommio.

Inoltre, in programma ci sono oltre 600mila euro per la manutenzione straordinaria dei campi sportivi e dei piani stradali, dei fabbricati, del verde pubblico e dell’arredo urbano.

Completa lo schema il piano di investimenti sulle piste ciclabili, nell’ottica di favorire la mobilità dolce: 650mila euro destinati alla realizzazione della pista ciclopedonale ‘Sentiero dell’Airone Cinerino’ e il percorso che dall’Oasi e del Chiarone porta a Bozzano; infine, si punta a estendere i percorsi della pista ‘Fiori di Loto’ all’intero territorio massarosese.

"Il programma triennale prevede un ordine di priorità valutato su tre livelli – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – individuando come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti al maltempo, di completamento delle opere pubbliche, di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente. Oltre tre milioni sul nostro territorio per il 2025 e un piano che prosegue fino al 2027 con interventi strategici a medio e lungo termine".

Positivo il giudizio della sindaca Simona Barsotti, che parla di un piano triennale con cui "continuiamo il percorso di rilancio della nostra Massarosa – le sue parole –; una Massarosa che guarda all’ambiente, incentivando la mobilità lenta, alle scuole, al verde pubblico e alla sicurezza stradale".