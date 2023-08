Gli incontri del "Teatro Estate" Palagi dialoga sul tema dell’ansia

Cos’è l’ansia? Quanto influisce sulle nostre vite? Quali sono le strategie per difendersi? Tutte domande da porre a un esperto. Dopo il primo, svoltosi nel mese di giugno e dedicato agli adolescenti e ai loro comportamenti a rischio, torna protagonista degli incontri pomeridiani del teatro Estate nella pineta di Ponente di Viareggio (zona laghetto dei cigni), sabato alle 18, il dottor Emanuele Palagi, psicologo e psicoterapeuta che stavolta risponderà alle domande di Giulio Arnolieri e del pubblico partendo da un tema particolarmente interessante e di grande attualità come l’ansia, che incide in misura diversa nelle vite di tutti. Gli incontri a ingresso libero, organizzati come gli spettacoli serali a scopo benefico, dall’associazione Per un futuro possibile Aps, proseguiranno giovedì 17 con il dottor Luca Lunardini, urologo e andrologo della Asl 12 Versilia.